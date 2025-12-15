Unforgettable
Folge 2: Die Kronzeugin
41 Min.Ab 12
Carrie ermittelt im Fall zweier erschossener privater Sicherheitsmänner. Sie findet heraus, dass die beiden engagiert wurden, um die Kronzeugin Rosie Webb zu schützen. Sie soll vor Gericht im Veruntreuungsfall um ihren ehemaligen Boss Barry Madden aussagen. Carrie und Al sollen die Dame nun sicher nach Miami in den Gerichtssaal bringen, doch jemand trachtet Rosie Webb noch immer nach dem Leben. Auf einem Rastplatz werden sie angegriffen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren