Thriller TVStaffel 4Folge 3
Folge 3: Im Schatten des Jazz

42 Min.Ab 12

Ein Mord erschüttert die Schüler und Lehrer der Musikhochschule in Manhattan: Der Student Davis Bennet wird erschossen, um ihn herum stellt die Polizei Drogen sicher. Carrie und Al befragen daraufhin den Leiter der Jazz-Band Leo Hackett, der in einige schmutzige Geschäfte verwickelt war und Davis mit hineinzog. Leo führt die Ermittler in einen illegalen Nachtclub, wo Carrie schließlich dank ihres fotografischen Gedächtnisses auf eine heiße Spur stößt.

