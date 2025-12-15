Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Call and Raise

Thriller TVStaffel 4Folge 5
Call and Raise

Call and RaiseJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 5: Call and Raise

42 Min.Ab 12

Carrie ermittelt im Fall des ermordeten Architekten Thomas Warner. Sie findet heraus, dass er seiner Frau erzählt hatte, er sei auf einer Geschäftsreise in Boston. Tatsächlich verbrachte er die Zeit aber mit einer Assistentin Julie in Puerto Rico. Julie behauptet, dass es sich um einen streng vertraulichen Business-Trip gehandelt habe, gibt aber zu, dass ihr Ex-Freund Zack eifersüchtig war, weil er dachte, die beiden hätten eine Affäre. Zack hat jedoch ein wasserdichtes Alibi ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen