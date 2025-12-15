Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 4Folge 7
Folge 7: Angst vor nassen Füßen

42 Min.Ab 12

Der siebenjährige Mason Allen wird von einem Unbekannten entführt. Er verlangt eine Million Dollar für die Freilassung des Jungen. Al rät dessen Vater, alle Anweisungen zu befolgen. Nachdem die erste Geldübergabe fehlschlägt, gerät Masons Mutter in Panik, denn ihr Kind benötigt dringend Medizin für seine chronische Krankheit. Carrie und Al nehmen sich die Aufzeichnungen von Sicherheitskameras in Apotheken vor, um zu sehen, ob jemand die genannte Medizin besorgt hat.

