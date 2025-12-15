Unforgettable
Folge 7: Angst vor nassen Füßen
42 Min.Ab 12
Der siebenjährige Mason Allen wird von einem Unbekannten entführt. Er verlangt eine Million Dollar für die Freilassung des Jungen. Al rät dessen Vater, alle Anweisungen zu befolgen. Nachdem die erste Geldübergabe fehlschlägt, gerät Masons Mutter in Panik, denn ihr Kind benötigt dringend Medizin für seine chronische Krankheit. Carrie und Al nehmen sich die Aufzeichnungen von Sicherheitskameras in Apotheken vor, um zu sehen, ob jemand die genannte Medizin besorgt hat.
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
