Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 2: Neustart im Ruhestand
49 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 6
Karen und Paul sind bereits seit 40 Jahren verheiratet und die Hälfte ihrer Ehe haben sie in ihrem Haus in einer Vorstadt von Melbourne verbracht. Seit die Kinder ausgezogen sind und das Paar in Rente ist, genießt Paul das ruhige Leben in seinem Zuhause. Seine Frau dagegen hat die Abenteuerlust gepackt und sie wünscht sich etwas Neues. Während Andrew mit den beiden drei Objekte besichtigt, will Neale Karen beweisen, dass ein Umbau ebenfalls Veränderung in ihr Leben bringen kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick