Sportskanonen im WettstreitJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 10: Sportskanonen im Wettstreit
50 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6
Das Paar Mel und Brad hat die perfekte Wohnlage gefunden, allerdings sind die beiden mit ihrem Haus unzufrieden. Brad möchte seinem Zuhause eine zweite Chance geben und vertraut auf Neales Umbaukünste. Seine Frau möchte zwar umziehen, allerdings wünscht sie sich ein neues Heim in derselben Gegend. Wird Andrew eine passende Immobilie im gleichen Vorort finden oder überzeugt Mel Neales Renovierung?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick