Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 5: Pool oder Prahran?
47 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6
Anna und Joel wollten ursprünglich das Haus, das sie vor zwei Jahren in einem Vorort von Melbourne gekauft haben, abreißen und ihr Wunschhaus bauen. Allerdings mussten sie ihr Vorhaben aufgrund von Geldmangel abbrechen. Nun ist das Paar mit seinem Zuhause unzufrieden. Anna hofft, dass der Immobilienexperte das perfekte Traumhaus für sie und ihre Familie finden kann. Joel mag die Wohngegend und vertraut auf Neales Umbau-Fähigkeiten. Wer wird das Duell am Ende gewinnen?
