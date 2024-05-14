Queensland-Lifestyle? Fehlanzeige!Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 9: Queensland-Lifestyle? Fehlanzeige!
49 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6
Nic und Rich leben mit ihren beiden Kindern in einem Vorort von Gold Coast. Rich ist ein Künstler und ihm fehlt ein Raum, wo er seinen Künstlerbedarf ausbreiten und seine Werke verstauen kann. Er hofft, dass der Innenarchitekt eine Werkstatt für ihn ausbauen und zudem die dunklen Räume etwas aufhellen kann. Nic glaubt, dass ein Umzug in ein neues Haus sinnvoller für die Familie ist und freut sich auf Andrews Angebote und die Besichtigungstouren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick