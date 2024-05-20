Familienidylle mit AbstrichenJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 6: Familienidylle mit Abstrichen
48 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 6
Nach jahrelangem Sparen haben sich Mel und Blake ein Haus in Sutherland Shire gekauft. Doch der Grundriss des in den 1960er Jahren erbauten Anwesens ist unpraktisch und eignet sich nicht für eine wachsende Familie. Deshalb findet Mel, dass die Zeit für einen Umzug gekommen ist. Ihr Ehemann will in seinem Zuhause bleiben, da er als Hobby-Handwerker bereits viele Mängel beseitigt hat. Er hofft, dass seine Frau nach Neales Umbau ihre Meinung ändern wird.
