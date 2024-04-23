Gemüsebeete oder Küstenflair?Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 4: Gemüsebeete oder Küstenflair?
44 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6
Di und Kris wohnen in einem alten Queenslander-Haus an der Küste. Während Kris die Nähe zum Wasser liebt, ist ihrer Partnerin Nachhaltigkeit wichtig. Sie möchte auf ein größeres Grundstück ziehen, wo sie Gemüse anbauen und Hühner halten kann. Andrew macht sich auf die Suche nach einer passenden Unterkunft, die die Wünsche beider Frauen vereint. Neale startet mit dem Umbau und versucht, das alte Anwesen zu modernisieren.
