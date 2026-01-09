Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 09.01.2026
Folge 10: Der Waschbär

47 Min.Folge vom 09.01.2026

Auf dem Heimweg findet Mary einen kleinen Waschbären. Da erst kürzlich die Lieblingspuppe ihrer Schwester Laura kaputtgegangen ist, beschließt Mary, ihr den Bären zu schenken. Zunächst findet jeder den Kleinen putzig - doch dann überfällt der Schlingel den Hühnerstall. Als er auch noch Laura beißt, wird es gefährlich: Es besteht Tollwutverdacht, und Charles muss das Tier töten. Hat sich Laura infiziert?

