Unsere kleine Farm
Folge 17: Späte Liebe
47 Min.Folge vom 15.01.2026
Die junge Kate Thorvald ist zu Besuch bei Mr. und Mrs. Oleson in Walnut Grove. Dabei verliebt sie sich in den wesentlich älteren Hurrom Baker. Schon bald beschließt das Paar zu heiraten. Dann aber stellt sich heraus, was der Rest der Bevölkerung von Walnut Grove schon gemunkelt hat: Der Altersunterschied ist zu groß. Als Hurrom eines Tages seine junge Braut mit Kindern herumtollen sieht, muss er erkennen, dass er wohl zu alt für eine Ehe mit Kate ist ...
