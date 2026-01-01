Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tausche Pony gegen Ofen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Folge 15: Tausche Pony gegen Ofen

47 Min.Folge vom 14.01.2026

Weihnachten steht vor der Tür: Auch bei den Ingalls sorgt das für etwas Unruhe. Nicht nur die Frage, wer wem was schenkt, ist ein Problem, sondern auch, wovon jeder einzelne sein Geschenk bezahlen soll. In der Familienkasse sieht es - wie so oft - ziemlich schlecht aus. Da kommt Laura auf die Idee, ihr geliebtes Pony bei Mr. Oleson in Zahlung zu geben. Damit könnte sie ihrer Mutter einen neuen Ofen für die Küche kaufen. Natürlich fällt ihr dieser Entschluss nicht gerade leicht.

SAT.1 GOLD
