Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Freund

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.01.2026
Der Freund

Der FreundJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 4: Der Freund

48 Min.Folge vom 06.01.2026

Charles Ingalls trifft in der Stadt völlig überraschend auf seinen alten Freund Edwards. Edwards, stockbetrunken, fordert jeden, der ihm über den Weg läuft, zum Kampf. Charles verhilft dem Raufbold zu einer kalten Dusche und nimmt ihn mit nach Hause. Auch dort ist die Freude groß über das Wiedersehen. Schon bald kommen die Ingalls dahinter, dass Edwards Alkoholprobleme hat. Die Ursache ist tragisch genug: Er hat Frau und Tochter verloren, weil er sie mit Pocken angesteckt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen