Unsere kleine Farm

Mutter macht Ferien

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8
Folge 8: Mutter macht Ferien

47 Min.

Charles Ingalls ist der Meinung, dass auch Mütter von drei Kindern mal Ferien brauchen. Er organisiert für sich und seine Frau eine Urlaubsfahrt nach Mancota. Unterdessen soll, nachdem die Babysitterin erkrankt ist, Mr. Edwards auf die drei Mädchen aufpassen. Nun weht ein anderer Wind im Hause Ingalls, denn Mr. Edwards hat so seine eigenen Vorstellungen von Erziehung. Unterdessen kann sich Caroline in Mancota nicht so recht entspannen, weil sie immer an ihre Kinder denken muss.

SAT.1 GOLD
