Unsere kleine Farm
Folge 13: Die gestohlene Uhr
47 Min.Ab 6
Brewster und Virginia Davenport, die Nachbarn der Ingalls, freuen sich, weil ihr 16-jähriger Enkel Todd für längere Zeit zu ihnen kommt. Doch die beiden haben sich zu früh gefreut: Schon bald müssen sie erkennen, dass Todd ein hasserfüllter Tyrann ist, der auf ihre Gastfreundschaft nur mit Drohungen und Diebstählen reagiert. Als Folge der Misshandlungen durch seinen Vater löst Todd alle Probleme mit Gewalt. Doch dann lernt er einen ziemlich sturen Herrn kennen: Charles Ingalls.
