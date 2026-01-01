Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Werwolf von Walnut Grove

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 14
Folge 14: Der Werwolf von Walnut Grove

44 Min.Ab 6

Als Mr. Slater in Walnut Grove eine große Farm aufbauen will, erhoffen sich vor allem die Olesons gute Geschäfte. Vorerst jedoch gibt es nur Probleme: Slaters Sohn Bart terrorisiert die gesamte Schulklasse. Selbst die Lehrerin kann sich gegen ihn kaum durchsetzen. Der Schulbeirat versucht, die Entlassung Barts zu erreichen - vergeblich: Ausgerechnet Mrs. Oleson setzt sich entschieden für den Lümmel ein. Statt seiner soll die Lehrerin Miss Wilder die Schule verlassen.

SAT.1 GOLD
