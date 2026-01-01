Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das dritte Wunder

Folge 4: Das dritte Wunder

47 Min.Ab 6

Mary und Adam Kendall sowie die hochschwangere Marge Loren sind die einzigen Passagiere einer Postkutsche. Als es zu einem schweren Unfall kommt, wird der Fahrer der Kutsche bewusstlos. Außerdem wird Adam unter einem Rad des umgestürzten Wagens eingeklemmt. Durch den Schock und die Aufregung setzen bei Marge Loren plötzlich die Wehen ein. Nun ist die blinde Mary die Einzige, die helfen kann: Voller Angst und Verzweiflung macht sie sich auf den Weg, um Hilfe zu holen.

SAT.1 GOLD
