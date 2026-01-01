Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Almanzos Bruder

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20
Folge 20: Almanzos Bruder

44 Min.Ab 6

Charles Ingalls passt es überhaupt nicht, dass seine Tochter Laura ganz ungeniert von Almanzo Wilder schwärmt. Er versucht, ihr Almanzos kleineren und temperamentvollen Bruder, den sechzehnjährigen Perley, schmackhaft zu machen. Doch Perley hat nur Pferdewetten im Kopf. Als er in seinem Eifer das Pferd seines Bruders beim Training zu sehr anstrengt, verletzt es sich am Bein. Daraufhin kommt es zu einer schlagkräftigen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern ...

SAT.1 GOLD
