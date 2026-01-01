Unsere kleine Farm
Folge 8: Zeig mir den Weg
47 Min.Ab 6
Charles Ingalls alter Freund Edwards hat einen schrecklichen Unfall, bei dem er verkrüppelt wird. Um Edwards, der seinen Lebenswillen scheinbar gänzlich verloren hat, zu helfen, fährt Charles mit seiner Tochter Laura zu ihm. Der Schock ist groß, als die beiden bei Edwards eintreffen: Der sonst so fröhliche und energische Mensch hat sich völlig verändert; er ist voller Hass und Ärger. Und das bekommen seine Frau Grace und seine Tochter Alicia auf jede erdenkliche Art zu spüren.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick