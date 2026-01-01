Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 23
Folge 23: Er liebt mich, er liebt mich nicht (1)

43 Min.Ab 6

Endlich wagt es Almanzo, bei Charles Ingalls um Lauras Hand zu bitten. Doch Charles verlangt, dass das junge Paar noch zwei Jahre wartet. Verärgert verlässt Almanzo das Haus der Ingalls. Am nächsten Tag stellt er Laura vor die Entscheidung: Entweder sie verlässt mit ihm sofort Walnut Grove und ihre Familie, oder sie beide trennen sich. Aber Laura will sich nicht auf diesen Handel einlassen. Um sich in dieser Situation ein wenig abzulenken, begleitet sie Adam nach New York.

SAT.1 GOLD
