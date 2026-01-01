Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 17
47 Min.Ab 6

Durch einen Lausbubenstreich ist die 14-jährige Sylvia Webb in den Ruf geraten, "frühreif" zu sein. Albert Ingalls entschuldigt sich bei Sylvia für den Streich, an dem er beteiligt war. Dabei verliebt er sich in das Mädchen. Sylvia aber hat wirklich ein ernstes Problem: Nach einer Vergewaltigung ist sie schwanger geworden. Ihrem Vater gegenüber darf sie das Verbrechen nicht erwähnen; er würde sie als Schande der Familie ansehen. Hilfesuchend wendet sie sich an Albert.

SAT.1 GOLD
