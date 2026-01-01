Unsere kleine Farm
Folge 3: Hilfssheriff wider Willen
47 Min.Ab 6
Der Witwer Jonathan Garvey und sein Sohn Andy wollen in Sleepy Eye ein Fuhrunternehmen aufbauen. Doch ihre Pläne für ein neues Leben werden von einer Bande krimineller Jugendlicher durchkreuzt, deren Anführer der bösartige Tim Mahoney ist. Weder sein Vater Arthur noch der Sheriff können den Jungen bändigen. Um dem Spuk ein Ende zu machen, akzeptiert Jonathan schließlich, wenn auch widerwillig, das Amt des Hilfssheriffs anzunehmen und die Bande zur Räson zu bringen.
