Unsere kleine Farm
Folge 20: Die zweite Hochzeit
47 Min.Ab 6
Sowohl Caroline als auch Laura überraschen ihre Ehemänner mit der freudigen Nachricht, schwanger zu sein. Für Caroline und Charles ist die Freude allerdings nur von kurzer Dauer: Dr. Baker erklärt Caroline, dass sie sich geirrt habe; sie könne keine Kinder mehr bekommen. Charles gelingt es schließlich, seine verzweifelte Frau zu trösten. Um auf andere Gedanken zu kommen, fahren die beiden zur Hochzeit eines Bekannten - und geben sich dabei zum zweiten Mal das Ja-Wort.
