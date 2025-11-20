Unsere kleine Farm
Folge 18: Sylvia (2)
47 Min.Ab 6
Als Dr. Baker Sylvias Schwangerschaft feststellt, behauptet Klatschtante Mrs. Oleson sofort, das Kind sei von Albert. Da Sylvias Vater seine Tochter in einen anderen Staat bringen will, arbeitet und spart Albert, um Sylvia heiraten zu können. Dieser Gedanke gefällt Charles Ingalls überhaupt nicht. Als Sylvia verschwindet, glaubt ihr Vater, sie halte sich bei den Ingalls auf - und ist ebenfalls ziemlich wütend. Charles, Albert und Mr. Webb machen sich auf die Suche.
