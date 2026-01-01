Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der stumme Schrei

Folge 5: Der stumme Schrei

44 Min.Ab 6

Der sechsjährige Michael und sein kleiner Bruder Josh leben seit dem Tod ihrer Eltern in einem Waisenhaus. Nun will das Ehepaar Rooney Michael adoptieren. An Josh, der aufgrund der traumatischen Erfahrung nicht mehr spricht, haben sie kein Interesse. Als die Brüder entdecken, dass sie getrennt werden sollen, reißen sie aus. Sie finden Unterschlupf bei dem alten Einsiedler Houston, der durch sie wieder neuen Lebensmut gewinnt. Eines Tages aber bricht der Alte zusammen ...

