Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 101

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 101
Episode 101

Episode 101Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 101: Episode 101

43 Min.Ab 12

Hannah freut sich auf Friedrichs 60. Geburtstag und ermutigt Bruno auf die Party zu gehen. Er überwindet sich schließlich und nimmt sich vor, Kim weiterhin aus dem Weg zu gehen. Aber als das Schloss durch einen Gewittersturm von der Außenwelt abgeschnitten wird und Kim plötzlich verschwunden ist, macht sich Bruno Sorgen und beginnt, sie zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen