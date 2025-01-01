Verliebt in Berlin II
Folge 101: Episode 101
43 Min.Ab 12
Hannah freut sich auf Friedrichs 60. Geburtstag und ermutigt Bruno auf die Party zu gehen. Er überwindet sich schließlich und nimmt sich vor, Kim weiterhin aus dem Weg zu gehen. Aber als das Schloss durch einen Gewittersturm von der Außenwelt abgeschnitten wird und Kim plötzlich verschwunden ist, macht sich Bruno Sorgen und beginnt, sie zu suchen.
