Verliebt in Berlin II
Folge 116: Episode 116
22 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Hannah und Bruno können nichts gegen die Festnahme Hugos tun. Friedrich und seine Mitstreiter sind entsetzt, dass Paolo sich im Namen von Kerima vor der Presse von Hugo distanzieren will. Sie wollen hinter ihm stehen, bevor dessen Schuld nicht endgültig bewiesen ist. Auch Kim tritt für Hugo ein und ist von Paolos Kaltschnäuzigkeit entsetzt ...
