Verliebt in Berlin II
Folge 139: Episode 139
22 Min.Ab 12
Hannah ist unglücklich über Brunos Überraschung und bricht mit der Begründung, dass das Shooting bevorsteht, den vermeintlichen Liebesbrunch ab. Hannah weiß, dass Marc niemals eine Alternative zu Bruno werden kann, auch wenn ihre Liebe zu ihm noch so aussichtslos scheint. In der Firma treffen die beiden auf Kim, die mit den neuen Models zurück ist ...
