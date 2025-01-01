Verliebt in Berlin II
Folge 190: Episode 190
23 Min.Ab 12
Hannah durchschaut, dass hinter Kims nobler Geste nur Berechnung steckt: Kim will Bruno an sich binden und genießt, dass er sich diesmal ihrer Verführung nicht verweigert. Paolo entdeckt in der Zwischenzeit, dass seine Frau ihn geschäftlich hintergangen hat und geht wütend auf sie los. Im Affekt gesteht Kim öffentlich ihre Affäre mit Bruno, um Paolo zu bestrafen und vor allen zu demütigen ...
