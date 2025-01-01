Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 217

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 217
Folge 217: Episode 217

22 Min.Ab 12

Hannah kommt einem großen Etikettenschwindel in der Firma auf die Spur: Chefdesigner Ming hat Entwürfe namhafter Fremddesigner kopiert und als seine ausgegeben. Sie konfrontiert Kim damit und erwartet von ihr, dass sie als Geschäftsführerin konsequent gegen ihn durchgreift. Als Kim jedoch verkündet, dass alles beim Alten bleibt, schwört Hannah, dem Schwindel ein Ende zu bereiten.

