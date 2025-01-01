Verliebt in Berlin II
Folge 240: Episode 240
23 Min.Ab 12
Hannah, die den Augenblick mit Bruno zwar genossen hat, ist dennoch nicht gewillt, sich auf seine wankelmütigen Gefühle einzulassen. Aber er lässt nicht locker und liefert ihr Schritt für Schritt den Beweis, dass er es wirklich ernst meint. Als Hannah ihm erlaubt, sie ein weiteres Mal auszuführen, verschlägt es ihr die Sprache, als plötzlich Jan vor der Tür steht ...
