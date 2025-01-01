Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 245

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 245
Folge 245: Episode 245

23 Min. Ab 12

Hannah ärgert sich über das kindische Verhalten der beiden Kampfhähne. Aber als Jan lädiert vor ihrer Tür steht, muss sie sich eingestehen, dass sie mitschuldig an der Eskalation ist. Sie spürt, dass ihre Gefühle für Bruno stärker sind als das, was sie für Jan empfindet. Ihre Absicht, wieder einen Schritt auf ihn zuzugehen, mündet in einem leidenschaftlichen Kuss ...

