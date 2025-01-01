Verliebt in Berlin II
Folge 50: Episode 50
21 Min.Ab 12
Bernd überrascht Helga mit der Erfüllung ihres lang gehegten Tanzschultraums. Die freut sich und ist bemüht, unter der Anleitung des Tanzlehrers ein gutes Paar mit ihrem Mann abzugeben. Doch bald stellen beide fest, dass es mit dem Tangotanz nicht so recht klappen will. Helga und Bernd wird klar, dass sie sehr gut harmonieren, wenn sie ihrem eigenen Rhythmus folgen ...
