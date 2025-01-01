Verliebt in Berlin II
Folge 86: Episode 86
22 Min.Ab 12
Hannah ist in der Stadt, weil sie als Stil-Beraterin im Auftrag des Modedesigners Jerry Crysler Prinzessin Rosa von Wittgenfels-Grazien auf ihrer Europareise begleitet. Ihre Freude ist riesengroß, bei dieser Gelegenheit Hugo und Kerima wiederzusehen und ganz besonders, weil sie hier wieder auf Bruno trifft, der ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf geht ...
