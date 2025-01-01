Verliebt in Berlin
Folge 120: Episode 120
24 Min.Ab 12
Rokko hat Lisas Scheu längst durchschaut. Um ihr die Peinlichkeit zu ersparen, lässt auch er sich nichts anmerken. Von Yvonne und Jürgen beeinflusst, zwingt sich Lisa, endlich in die erotische Offensive zu gehen ... Sophie triumphiert, Hugos Vertrauen gewonnen zu haben, und überlegt, wann sie ihren Einfluss am geschicktesten einsetzen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick