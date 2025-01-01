Verliebt in Berlin
Folge 47: Episode 47
23 Min.Ab 12
Lisa fühlt sich überrumpelt, als Rokko seinen Plan sofort in die Tat umsetzt und sie von nun an auf Schritt und Tritt mit der Kamera verfolgt. Sie bemüht sich, professionell aufzutreten, doch es wirkt gekünstelt. Nach der Trauerfeier für Britta wird Rokko Zeuge, wie Lisa von ihren Gefühlen überwältigt wird. Ihr entgeht völlig, dass er diese authentischen Momente aufnimmt ...
