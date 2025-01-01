Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 55

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 55
Folge 55: Episode 55

22 Min.Ab 12

David verdrängt seine Gefühlsaufwallung und redet sich ein, Lisa jede Freude und alles Glück zu gönnen. Trotzdem irritiert ihn, dass Lisa Rokko mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm, ohne dass es ihm wirklich bewusst ist. Deshalb trifft es ihn, als Sophie, die scharfsichtige Beobachterin, ihm auf den Kopf zusagt, auf Rokko eifersüchtig zu sein ...

SAT.1 GOLD
