Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 5Folge 16vom 24.12.2025
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Ein Roadtrip steht an: Dr. Nassif und Dr. Dubrow begeben sich auf eine Reise quer durch Montana, bei der nicht nur ein Trip zum Fliegenfischen auf dem Plan steht. Die beiden treffen sich mit einer Patientin, deren Gesicht bei einem Motorradunfall zertrümmert wurde. Außerdem werden sie von einer Frau aufgesucht, die nach einem missglückten Eingriff auf die Expertise der Ärzte angewiesen ist.

sixx
