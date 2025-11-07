Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Künstliche Kurven

sixxStaffel 5Folge 2vom 02.01.2026
Künstliche Kurven

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 2: Künstliche Kurven

42 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Dr. Nassif hilft einer Frau, deren Nase von ihrem Chirurgen durchlöchert wurde und nun im schlimmsten Fall absterben könnte. Währenddessen kümmert sich Dr. Dubrow um eine Patientin, die bereits alles versucht hat, um ihre verpfuschten Brüste zu richten. Außerdem werden die beiden Ärzte von einem Plus-Size-Model aufgesucht, das zu seinem bereits sehr großen Hintern jetzt auch passend große Brustimplantate möchte.

