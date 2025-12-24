Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Lieber jung als zu groß

sixxStaffel 5Folge 17vom 24.12.2025
Lieber jung als zu groß

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 17: Lieber jung als zu groß

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Frau wendet sich an Dr. Dubrow, um ihre Brüste verkleinern zu lassen. Währenddessen kümmert sich Dr. Nassif um eine Patientin, die mit einer verpfuschten Gesichtsstraffung zu kämpfen hat. Außerdem legt sich Dr. Nassif selbst unters Messer - und natürlich übernimmt sein Kollege die Operation.

