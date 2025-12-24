Lieber jung als zu großJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 17: Lieber jung als zu groß
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine Frau wendet sich an Dr. Dubrow, um ihre Brüste verkleinern zu lassen. Währenddessen kümmert sich Dr. Nassif um eine Patientin, die mit einer verpfuschten Gesichtsstraffung zu kämpfen hat. Außerdem legt sich Dr. Nassif selbst unters Messer - und natürlich übernimmt sein Kollege die Operation.
