Rutschwarzen und NasenjobsJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Rutschwarzen und Nasenjobs
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow bekommen Besuch von einem ehemaligen Patienten, der sich weitere Veränderungen an seinem Körper wünscht. Eine junge Frau leidet unter ihren asymmetrischen Brüsten und erhofft sich Hilfe von den Chirurgen. Die beiden Ärzte kümmern sich außerdem um eine Frau, deren Nase bei einem Autounfall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick