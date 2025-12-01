Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 11: Zauberbrüste
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow bekommen es mit einem schwierigen Fall zu tun, der sie vor eine echte Herausforderung stellt. Eine weitere Patientin tendiert dazu, sich regelmäßig unters Messer zu legen, obwohl sie bereits negative Erfahrungen damit gemacht hat. Außerdem hofft ein junger Mann auf einen Neuanfang, nachdem eine Operation an seinem Bauch schiefgegangen ist.
