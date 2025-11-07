Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Baseball-Brüste

sixxStaffel 5Folge 1vom 02.01.2026
Folge 1: Baseball-Brüste

41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Dr. Dubrow wird von der Sängerin "Tiny" Tameka Harris und ihrer besten Freundin kontaktiert. Der Chirurg soll die verpfuschten Brüste der Frau wieder in Ordnung bringen. Außerdem benötigt ein Model die Hilfe der Ärzte, weil ihr zu viel Fett unter die Augen gespritzt wurde. Und Pixee Fox ist auf dem besten Weg, zur lebenden Cartoon-Figur zu werden.

sixx
