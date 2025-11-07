Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 1: Baseball-Brüste
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Dr. Dubrow wird von der Sängerin "Tiny" Tameka Harris und ihrer besten Freundin kontaktiert. Der Chirurg soll die verpfuschten Brüste der Frau wieder in Ordnung bringen. Außerdem benötigt ein Model die Hilfe der Ärzte, weil ihr zu viel Fett unter die Augen gespritzt wurde. Und Pixee Fox ist auf dem besten Weg, zur lebenden Cartoon-Figur zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick