Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Lottogewinn

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 02.01.2025
Der Lottogewinn

Der LottogewinnJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 1: Der Lottogewinn

41 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Am 15. November 2006 kauft Abraham Shakespeare zwei Lottoscheine, die ihn von einem auf den anderen Tag zum Multimillionär machen. Er nutzt das Geld, um Freunden und Familie auszuhelfen. Doch auch Außenstehende wollen einen Teil des Gewinns abhaben. Darunter auch Dee Dee Moore, die sich selbst zu Abrahams Finanzberaterin ernennt. Als der Mann im Jahr 2009 plötzlich für mehrere Monate nicht mehr zu erreichen ist, wendet sich seine Familie an die Polizei ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen