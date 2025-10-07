Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

187 Tage

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 11vom 07.10.2025
187 Tage

187 TageJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 11: 187 Tage

41 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Nach zwei schweren Autounfällen ist die 34-jährige Tera Lewandowski von Schmerzmitteln abhängig. Im September 2015 lernt sie im Entzug den Stadtrat DJ Meyer kennen und freundet sich mit ihm an. Nach Verlassen der Klinik mietet sie ein Zimmer in dem Haus, in dem Meyer mit seiner Freundin Crystal lebt. Doch bereits kurz nach ihrem Einzug, verschwindet Tera spurlos ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen