Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 6: Tod eines Cowboys
41 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Allan Godfrey jr. ist passionierter Cowboy und Pferde-Liebhaber. Seine Vorliebe für den Wilden Westen bringt ihn schließlich nach Phelan, Kalifornien, wo er auf der Ranch von Dale Brewster arbeitet. Im April 2015 hilft er seiner Freundin, die an der Küste lebt, beim Umzug und fährt anschließend zurück in die Mojave-Wüste - doch dann wird er nie wieder gesehen.
