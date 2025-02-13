Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die verschwundene Professorin

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 14vom 13.02.2025
Die verschwundene Professorin

Die verschwundene ProfessorinJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 14: Die verschwundene Professorin

42 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Am 18. August 2007 verschwindet die College-Professorin Judy Calder auf mysteriöse Weise. Ihr letzter Aufenthaltsort ist ein Hotel in Reno, Nevada, das sie mit ihrem eigenen Wagen verlässt. Die Beamten finden das verlassene Auto kurze Zeit später in einem zwielichtigen Teil der Stadt. Zeugen berichten, dass ein dunkelhäutiger Mann am Steuer des Fahrzeugs gesehen wurde, den die Polizei nun dringend finden muss ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 3 Staffeln und Folgen