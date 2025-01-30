Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 9: Lebendig begraben
41 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Im Juli 1993 verschwindet die 15-jährige Becky Stowe spurlos aus ihrem Heimatort in Michigan. Bei den Ermittlungen stellen die Beamten fest, dass die junge Frau schwanger ist, und nehmen ihren Freund Rob als Tatverdächtigen ins Visier. Dieser hat jedoch ein Alibi, das überzeugend scheint. Fast zwei Jahre lang gibt es keinen Durchbruch in dem Fall, doch dann erhält die Polizei einen überraschenden Hinweis ...
