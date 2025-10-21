Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 16: Tod in Florida
42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Goldie Robinson genießt ihr Rentnerdasein in South Daytona, Florida. Im Sommer 2010 machen sich ihre Angehörigen Sorgen, als sie die 78-Jährige nicht mehr erreichen können. Nachbarn berichten der Polizei, dass die Seniorin einen Millionär namens Rusty geheiratet habe und mit ihm verreist sei. Jedoch gibt es keinerlei Hinweise auf eine heimliche Hochzeit. Als der Wagen der Vermissten am 25. August 2010 gefunden wird, stoßen die Beamten auf ein furchtbares Verbrechen ...
